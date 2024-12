Il cordoglio tremitese per Antonio Pica

TERMOLI-ISOLE TREMITI. Dalla pagina della Riserva Marina un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Antonio Pica.

«Anche Antonio Pica, per tutti “Cipolla” ci lascia. Viveva a Termoli ma si sentiva e lo sentivamo tremitese doc. Pescatore per una vita, viene ricordato da tutti come una persona perbene, vicino a tutti. È’ stato uno dei più grandi pescatori della storia locale, soprattutto nell’armare le reti. Un abbraccio dalle Tremiti alle figlie Dora e Antonella. Ciao, “Cipolla”».

I funerali di Antonio Pica si celebrano alle 12 presso la chiesa di Sant'Antonio a Termoli.