«Grazie al Punto nascita di Termoli»

TERMOLI-SAN SALVO. L'attrattività del Punto nascita di Termoli, quella che mostra una famiglia di San Salvo rivolgersi all'ospedale San Timoteo.

«Ieri notte con mia moglie Angela in travaglio, ci siamo recati presso l'ospedale San Timoteo di Termoli dove abbiamo trovato grande professionalità e organizzazione, mia moglie è stata ricoverata in reparto alle 8 e dopo visita e controllo parametri dopo un'ora già siamo scesi in sala parto e grazie a delle bravissime ostetriche, alle 10:36 è venuto al mondo nostro figlio Nicola, che grazie a Dio sta benissimo».