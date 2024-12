Buon Natale dalla Rieco Sud

TERMOLI. Rieco Sud augura a tutti gli utenti, al Sindaco, agli amministratori e ai nostri collaboratori Buon Natale e un 2025 ricco di serenità e positività per l'intera Comunità. Anche durante le festività il nostro personale continuerà a garantire, con impegno e professionalità, un servizio di raccolta e pulizia puntuale e di qualità. Ricordiamo a tutti di seguire le buone pratiche di una corretta raccolta differenziata anche in questi giorni di festa. Diamo il nostro piccolo contributo per un mondo più pulito! Buon Natale e Felice Anno Nuovo