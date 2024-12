Maltempo: rinviata a Natale la mostra "Into the frame"

TERMOLI. A causa dell'allerta meteo la mostra "Into the Frame", prevista da stasera, è stata posticipata al 25 dicembre con inaugurazione alle ore 18. Proseguirà come da programma fino al 29 dicembre, con orari di apertura, tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

La rassegna a tema sport, musica e cinema, offrirà al pubblico una selezione degli scatti realizzati dai fotoreporter Davide Di Lalla ed Elena Vizzoca, dell'agenzia fotogiornalistica Unicode Images, con sede a Termoli.