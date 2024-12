«Grazie 'di cuore' al professor Modugno»

TERMOLI. Sta diventando destinatario ricorrente di ringraziamenti post operatori, parliamo del dottor Pietro Modugno, all’istituto dermopatico dell’Immacolata di Roma, a pazienti termolesi o molisani, come Leonardo B.

«Ricoverato la settimana scorsa nel reparto di chirurgia per un prolungamento di una protesi preesistente all'aorta addominale, sono rientrato a casa totalmente soddisfatto. Il mio stato di benessere sia fisico che psicologico lo devo principalmente al dottor Modugno che, circondato da una equipe di eccellenza, ha eseguito il mio intervento confermando i suoi altissimi livelli di professionalità, competenza e umanità, a me già noti in occasione del precedente intervento sostenuto a Campobasso nell'ospedale ex Gemelli».