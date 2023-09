Avviso pubblico per la cessione di diritto di unità immobiliare

Ministero delle Imprese e Del Made in Italy Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società – Divisione VII Commissario Liquidatore: dott. Fabio Antonio Spadaccino

AVVISO PUBBLICO

Per la cessione in diritto di proprietà di una unità immobiliare della Cooperativa “Logos Service – Società Cooperativa di Produzione e Lavoro” in scioglimento Ex ART 245 Septiesdies C.C.

Il Commissario liquidatore dott. Fabio Antonio Spadaccino con studio in Foggia alla Via Antonio Gramsci n. 73, tel. 0881.687047, e-mail spadaccino@libero.it, pec spadaccinofabioantonio@pec.it

- vista l’autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società prot. n. 0255923 del 17/08/2023

AVVISA

che entro le ore 19.00 del giorno Martedì 7 novembre 2023 presso lo Studio del NOTAIO ANTONIO STANGO in Via Quattro Novembre n. 2 in Foggia sarà possibile depositare il plico di partecipazione al bando per la vendita del diritto di piena proprietà di un

immobile: - box auto ubicato alla Via Francesco D’Ovidio n. 18 zona centrale della città di Termoli (CB) censito al Catasto di Termoli al Foglio 13 part. 966 sub 172 – cat. C/6, classe 3, consistenza 25 mq, superficie catastale 27 mq, rendita € 129,11.

Prezzo base: € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 e seguenti c.p.c. 18.750,00.

Rilancio minimo: € 1.250,00.

Sono a carico dell’aggiudicatario / acquirente.

- IMPOSTA DI REGISTRO;

- le spese notarili ed ogni altro onere previsto dal presente avviso / disciplinare;

- ACCONTO SPESE E DIRITTI DI GARA pari al 5% del prezzo offerto.

Il bando completo può essere consultato sul sito internet www.astalegale.net, e presso

lo studio del commissario liquidatore ubicato in Foggia alla Via A. Gramsci n. 73 – tel.

0881.687047 e del notaio Antonio Stango con studio in Foggia alla Via Quattro Novembre n. 2 - tel. 0881.709460.

Foggia, 8 settembre 2023

Il COMMISSARIO LIQUIDATORE

dott. Fabio Antonio Spadaccino

