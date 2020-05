TERMOLI. Incentivi alle imprese Covid e no Covid, finanziamenti a tasso agevolato, contributi a fondo perduto. Accesso al credito e prestiti a garanzia, bandi nazionali, regionali. Dall’emergenza sanitaria in avanti, professionisti, micro-imprese, partite Iva, Pmi e aziende strutturate, artigiani, commercianti sono stati travolti da un ciclone chiamato pandemia.

In un sol colpo sono venute meno (o quasi) tutte le certezze che per anni hanno guidato la loro mission economica.

Come orientarsi ora in questa giungla intricata di opportunità per ripartire, cogliendole al meglio e sterilizzando rischi d’impresa dovute anche a nuove norme di carattere igienico-sanitario?

Siamo dinanzi a una rivoluzione copernicana, ma come Diogene cercava con la lanterna nella notte, c’è bisogno di un faro per poter imboccare la giusta strada.

E’ quanto offre il servizio di consulenza attivo a Termoli con la Confimprese Italia Molise, guidata da Paolo Cordisco, che offre una pre-valutazione gratuita delle istruttorie che sono finalizzate alla partecipazione agli strumenti messi in campo da Governo e Regioni e all’utilizzo dei fondi comunitari.

Lo spiega proprio il presidente di Confimprese Italia Molise, in questa interessante video-intervista, che abbiamo registrato alla vigilia delle riaperture del 18 maggio.

Per informazioni, si riceve su appuntamento, rivolgersi alla sede di via Madonna delle Grazie numero 75 a Termoli.

