​​Furti d'auto e raid notturni a Termoli​

TERMOLI. Le restrizioni messe in atto dal Governo per il contenimento dell’emergenza sanitaria, con conseguente pattugliamento costante del territorio da parte delle forze dell’ordine, non hanno scoraggiato i ladri d’auto.



Ci è giunta, infatti, la segnalazione del furto di una Citroen C3 bianca personalizzata con tettuccio di colore rosso.

A farne le spese un professionista sanitario di nome Emidio, operante presso l’ospedale San Timoteo di Termoli, che purtroppo, oltre alle enormi difficoltà e ai rischi e sacrifici derivanti dall’odierna situazione ha visto aggiungersi ulteriori complicazioni per lo svolgimento del suo lavoro e l’espletamento delle sue necessità.

Il furto è avvenuto qualche giorno fa, in zona Difesa Grande, e precisamente in via delle Orchidee.

Il malcapitato, uscendo di casa intorno alle 6 del mattino per recarsi a lavoro, non ha trovato più la sua amata auto.

Abbiamo voluto segnalare il fatto nell’eventualità che qualcuno abbia visto qualcosa di sospetto e voglia comunicarlo alle forze dell’ordine per aiutarle nelle indagini.

Inutile dire che gli va il nostro più grande incoraggiamento, e approfittiamo per ringraziarlo del suo lavoro così prezioso in questo momento di grande difficoltà sanitaria.

Purtroppo ci segnala inoltre, che già tre anni fa ha subito il furto della sua precedente auto, quella volta proprio nel parcheggio dell’ospedale San Timoteo durante il suo turno di lavoro.

Ci sembra un accanimento incredibile verso un ragazzo che proprio non se lo merita, e speriamo che i Carabinieri della Compagnia di Termoli presso i quali è stata aperta un’indagine riescano a fargli un regalo ritrovando la sua auto.