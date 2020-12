Raffiche di vento sui 70 km/h sulla costa, pino si abbatte tra Termoli e Petacciato

TERMOLI. Raffiche da oltre 70 km/h sulla costa adriatica con problemi e disagi che non mancano. Non soltanto il palo della pubblica illuminazione tra via degli Abeti e via dei Castagni, ma anche un grosso pino che si è abbattuto sulla strada provinciale che collega Termoli a Petacciato, a 100 metri dall'ex Paraiso.

Per Termoli evitare la sp 51 da Petacciato, caduto anche un secondo albero prima della rotonda del distributore. Infine, da Mafalda, a causa delle forti raffiche di vento, si segnala la caduta di un albero in via Amerigo Vespucci, che pertanto non è percorribile. «Date le avverse condizioni meteo, invitiamo la cittadinanza a restare a casa e a limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari, prestando la massima attenzione», il messaggio del sindaco Giacomo Matassa.