TERMOLI. L'insidia del forte vento ha creato pericoli e anche incidenti lungo il litorale. Il più grave è avvenuto sulla carreggiata Sud dell'A14, al km 480. Un autocarro evita un albero e viene tamponato da una vettura che procedeva dietro il mezzo pesante. Auto distrutta, ma per fortuna il conducente non sarebbe in pericolo di vita, trasportato all'ospedale di San Severo. Sul posto il 118 Puglia e il 118 Molise. Coinvolte complessivamente 4 veicoli, poiché anche altre due macchine hanno subito danni, seppure lievi. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia autostradale.