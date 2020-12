«Voleva violentarmi sulla spiaggia», 33enne medicata al San Timoteo: indaga l'Arma

TERMOLI. Brutto episodio, anche se con dei contorni ancora da chiarire, quello che nel pomeriggio di ieri, mentre imperversava la burrasca, ha visto protagonista suo malgrado, sul litorale Nord di Termoli, all’altezza del lido Aloha, una 33enne.

Secondo la versione fornita ai Carabinieri della compagnia di Termoli, intervenuti sul posto, e ai soccorritori del 118 Molise, giunti coi volontari della Misericordia in ambulanza, la ragazza è stata avvicinata da un uomo, che avrebbe tentato di violentarla e nella colluttazione le ha procurato un taglio di 2 centimetri alla gola. Tentativo non riuscito, per fortuna, quello dello stupro, mentre a sparire è stato il cellulare della donna, per questo i militari dell’Arma procederanno anche per rapina.

Indagini aperte, intanto la 33enne è stata trasportata al Pronto soccorso del San Timoteo.