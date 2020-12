TERMOLI. Interventi a iosa nella giornata di ieri a causa del maltempo. Decine le azioni compiute dai Vigili del fuoco e dai volontari delle associazioni di Protezione civile per mettere in sicurezza tratti di strada, sovente per la caduta degli alberi. Oltre agli eventi già resi noti ieri, Stesso copione sulla SP 113, tra Montecilfone e Montenero di Bisaccia.

Inoltre, Vento forte, mare in burrasca, pescherecci in parte rimasti in porto, mareggiate sul lungomare di Termoli, collegamenti interrotti tra lo scalo molisano e le Isole Tremiti. L'ondata di maltempo ha investito la costa molisana dalla mattinata di ieri intensificandosi nel pomeriggio. La Capitaneria aveva emesso un avviso di burrasca valido fino alla mezzanotte che prevede vento da sud forza 9. Impegnati alacremente i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano.

Interventi effettuati circa una ventina tra alberi pericolanti, incidente, calcinacci pericolosi, perdita d'acqua in un condominio fino alla serata di ieri e altri sono stati effettuati nel corso della notte. Sae 112 operativo a San Martino in Pensilis, «L'unità di un gruppo si vede nelle emergenze. Una grande prova di coraggio e professionalità, in affiancamento alle forze dell'ordine, coordinati dal sindaco e dalla vice sindaca, hanno operato senza sosta per interventi di messa in sicurezza e pulizia dei detriti su varie arterie comunali e non». Problemi anche a Ururi, caduti alberi di piccolo diametro lungo la SP 167 verso Serracapriola e qualche tettoia scoperchiata.