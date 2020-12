Alberi pericolanti e pali Telecom divelti dal forte vento, Vigili del fuoco a Colle della Torre

TERMOLI. Altri interventi in corso di mattinata da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, che stanno lavorando a ritmi indiavolati. Mettere in sicurezza alberi pericolanti e pali Telecom divelti dal forte vento la mission, come quella portata a compimento nella contrada Colle della Torre, a Termoli, in via Manzoni 260.