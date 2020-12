Tentato stupro sulla spiaggia, giovane fermato dai Carabinieri

TERMOLI. E' stato fermato il giovane immigrato che ieri sera ha tentato la violenza sessuale ai danni di una 33enne residente a Termoli, sulla spiaggia del lungomare Nord della città adriatica.

Una vicenda che ha avuto un clamore social notevole, drammatica esperienza subita dalla giovane donna, che ha subito anche una ferita alla gola, suturata con due punti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli e costatale anche il cellulare.

Non a caso, i Carabinieri indagano su più ipotesi di reato, anche quello della rapina. La 33enne è stata sottoposta nella serata di ieri anche ai riscontri ginecologici necessari per acquisire elementi sulla denuncia per tentato stupro.