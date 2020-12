I rilievi della Polizia in via Pepe Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Investimento in via Pepe oggi, a metà mattina. Un dipendente comunale in pensione è stato travolto da una Renault Clio guidato da un altro anziano. Impatto piuttosto violento e il 67enne è rovinato a terra, accusando un forte dolore agli arti inferiori. Subito allertato il 118 che è arrivato sul posto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, mentre i rilievi sono stati compiuti dagli agenti del commissariato di Polizia, col supporto della Polstrada per la disciplina della circolazione.