Malore stronca noto professionista in via Mascilongo

TERMOLI. Dramma in via Mascilongo nella tarda mattinata di oggi. Un noto architetto in pensione, di 76 anni, è stato stroncato da un malore mentre stava entrando nella sua auto. Nulla da fare per i soccorsi, che non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso, a causa di un arresto cardiaco. Sul posto forze dell'ordine 118 e Misericordia di Termoli in ambulanza.