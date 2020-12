Scontro auto-moto, centauro 37enne operato d'urgenza al San Timoteo

TERMOLI. Intervento chirurgico d’urgenza, a causa di un trauma toracico-addominale, per il 37enne centauro che si è scontrato, intorno alle 13.45, contro un’auto mentre era in sella alla sua motocicletta, in via Caduti di Nassiriya a Santa Croce di Magliano. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise e le forze dell’ordine. Immediato il trasferimento in codice rosso del motociclista al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove i medici hanno appunto valutato la necessità di intervenire chirurgicamente. Le condizioni dell’uomo sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.