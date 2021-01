Sparatoria di Capodanno a San Severo, feriti due giovani in strada

SAN SEVERO. Spari di Capodanno in strada, ma non sono botti e petardi, piuttosto colpi d'arma da fuoco. Il primo giorno del 2021 si caratterizza a San Severo per una sparatoria avvenuta in via Mario Carli, zona periferica della città pugliese. Esplosi alcuni colpi di pistola. Bersaglio dell'agguato due 30enni, rimasti feriti ma non in modo grave, portati al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino dal 118 Puglia. Immediate sono scattate le indagini dell'Arma dei Carabinieri, anche attraverso la visione dei filmati di circuiti di video-sorveglianza della zona. L'attentato ai danni dei due giovani è avvenuto a ora di cena e gli aspiranti sicari erano in due.