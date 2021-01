Dramma a Petacciato, si reca alle Poste e accusa un malore: muore una 84enne

PETACCIATO. Dramma all'ufficio postale di Petacciato nella mattinata di oggi. Una pensionata di 84 anni si reca allo sportello per sbrigare delle commissioni ed è stata colta da un malore che non le ha dato scampo. Secondo le informazioni assunte in paese, l'anziana donna era in buone condizioni di salute e non vi erano state avvisaglie su un possibile imminente pericolo per la sua vita. Purtroppo, all'arrivo dei soccorritori, i medici del 118, giunti sul posto con l'ambulanza della Misericordia di Termoli, non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso. All'ufficio postale è giunta anche la pattuglia dei Carabinieri della locale stazione.