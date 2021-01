TERMOLI. Sono trascorsi 9 giorni da quel lunedì 28 dicembre, dove nel tardo pomeriggio, sul lungomare Nord di Termoli è avvenuto un fattaccio, aggressione a sfondo sessuale, sfociata anche in rapina e accusa di tentato omicidio, a causa dell’accoltellamento alla gola della 33enne originaria di Guardialfiera, ma residente a Termoli.

L’autore della brutale aggressione è stato un 38enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine, alto e robusto, considerato armato e pericoloso, ma assicurato alla giustizia poche ore dopo il tentato stupro.

Ecco quanto ha raccontato il comando provinciale dell’Arma oggi a Campobasso, nella conferenza stampa appositamente convocata.

La sera del 28 dicembre 2020, una donna termina la sua consueta passeggiata sulla spiaggia di Termoli, all’incirca all’altezza della foce del Sinarca.

Mentre sta per lasciare la spiaggia, viene fermata da un uomo che la blocca, anche con violenza, prendendola per un braccio e, subito le fa capire che cerca un approccio.

La donna si dimena, estrae il cellulare per chiedere aiuto, urla anche ma l’uomo le sottrae il cellulare. Per questo risponderà al reato di rapina.

Dopo di che la prende di peso e la porta in un altro luogo. In questo secondo luogo, l’aggressione è più intensa, l’uomo cerca di usarle violenza. La donna continua a urlare, si dimena. E’molto tenace.

A quel punto, l’uomo, un extracomunitario molto alto e robusto, prima cerca di soffocarla, stringendole la trachea e poi infastidito e stizzito dalle continue urla, estrae un coltello a serramanico e con un affondo glielo conficca in gola, all’altezza sinistra del collo.

Questo coltello le produrrà, quindi, una ferita da punta per l’affondo e da taglio perché l’estrazione le procura una lacerazione orizzontale.

A quel punto l’uomo la prende di peso e la porta in un terzo luogo. Sulla battigia ci sono ancora le tracce di un movimento piuttosto intenso. A questo punto, la donna spinta da una forza di reazione, trova uno sprazzo di lucidità. Con molta tenacia e determinazione cambia strategia e cerca di convincere l’uomo a lasciarla andare, a farsi curare e gli propone con intelligenza di rivedersi in un altro momento.

Questa “trattativa” dura per diverso tempo. Alla fine, l’uomo la lascia andare alle 18:30. La donna scappa, corre, fa diversi tentativi nella ricerca di aiuto, alcuni dei quali, purtroppo, risulteranno vani. Fino a quando non troverà un veicolo con tre ragazzi a cui chiederà aiuto.

I tre ragazzi subito capiscono la gravità dell’accaduto e chiamano il 118 e il 112. Arrivano, quindi, sul posto un’ambulanza che le presta i primi soccorsi e i carabinieri che, subito, prendono i primi elementi utili, che sono quelli più importanti e rimarranno preziosissimi per il rintraccio dell’uomo.

La donna andrà in ospedale e sarà curata. Le verrà diagnosticata una ferita da taglio e da punta e riceverà una prognosi di 20 giorni.

A quel punto i carabinieri, assunte le prime informazioni, iniziano subito le operazioni di rintraccio dell’uomo. Chiaramente le attenzioni vanno sul cellulare, poiché l’uomo ha sottratto il cellulare alla donna, e si cerca di geolocalizzarlo.

La cella, però, è una cella piuttosto ampia, circa 800 metri di diametro e in parte verso l’autostrada A14. Cominciano, comunque, i carabinieri un’importante attività di rastrellamento in diversi casolari abbandonati, purtroppo infruttuosi. Cercano allora informazioni, coordinano con altri colleghi fino a quando trovano un carabiniere che associa le caratteristiche dell’aggressore con un uomo che lui aveva visto qualche tempo prima, nel corso di un servizio davanti all’ex ristorante “Guido”, un ristorante abbandonato nei pressi della foce del Sinarca.

A questo punto il carabiniere e il luogotenente Cantore zoomano su questo obiettivo e iniziando a studiare, anche con la prospezione aerea, come poter intervenire.

I carabinieri delimitano l’area, il soggetto è armato e pericoloso perché è un soggetto molto robusto e molto alto. Quindi i carabinieri devono intervenire in sicurezza. Si avvicinano sempre di più a cerchi concentrici, fino a quando non fanno irruzione nell’ambiente.

Un ambiente pieno di detriti, per altro completamente buio, non c’è illuminazione, un ambiente dove il rumore è molto facile provocarlo, quindi con molta attenzione i carabinieri arrivano e trovano il luogo dove stava riposando l’aggressore. I carabinieri riescono subito a immobilizzarlo, senza ferire.

Nel corso della perquisizione trovano i vestiti usati per l’aggressione, una scatola di sigari ma soprattutto trovano il coltello utilizzato per l’affondo e il cellulare della vittima. Un coltello a serramanico con una lama di circa 7,5 cm. Per questo coltello si procede per tentato omicidio.

Il soggetto viene condotto in caserma, è senza documenti ma i carabinieri riescono comunque a identificarlo. E’un nigeriano senza fissa dimora di 38 anni.

Ringraziamo TeleRegione Molise e il collega Andrea Vertolo per i contributi filmati.