Nigeriano arrestato per tentato omicidio e violenza sessuale, plauso del Comune ai Carabinieri

TERMOLI. Il sindaco Francesco Roberti e tutta l’amministrazione comunale esprimono i più sentiti ringraziamenti nei confronti dei Carabinieri del Comando di Termoli che in poco tempo sono riusciti a consegnare alla giustizia un uomo che nei giorni scorsi aveva aggredito con violenza una donna sul lungomare nord.



Le indagini degli uomini dell’Arma e la rapida azione messa in campo hanno consentito di individuare subito l’aggressore che è stato arrestato. Un fatto di cronaca che ha scosso l’intera città, ma grazie agli uomini dell’Arma tutto si è risolto nel più breve tempo possibile. Quanto accaduto dimostra ancora una volta l’attenzione che Carabinieri e forze dell’ordine riservano al territorio di competenza e per questo a loro va rivolto il più sentito ringraziamento per l’impegno e l’abnegazione con cui svolgono il proprio lavoro.