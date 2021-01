I ladri non dormono mai: furto di fine anno nella sede della Pro Loco termolese

TERMOLI. Furto di fine anno nella sede della Pro Loco di via Dante a Termoli: alcuni ignoti, non si sa chi siano né quanti fossero, si sono introdotti nelle stanze che ospitano l’associazione turistica con lo scopo di rubare. Cosa li abbia spinti a farlo e cosa sperassero di trovare resta un mistero: la Pro Loco di Termoli, infatti, ha una sede che ospita l’info point turistico al cui interno è conservato tutto il materiale da consegnare ai turisti che arrivano in città oltre ad una biblioteca dedicata a Termoli.

I malviventi si sono introdotti all’interno della sede forzando la serratura della porta di ingresso a fine anno, anche se il furto è stato scoperto solo il 30 dicembre per un caso fortuito: gli uffici sarebbero dovuti rimanere chiusi per il periodo natalizio, ma la necessità di procedere con i tesseramenti 2021 e il disbrigo della pratiche burocratiche di fine anno, hanno fatto sì che il furto fosse scoperto prima.

Dopo aver forzato la porta, si sono introdotti nella stanza che ospita il materiale per i turisti ed hanno prelevato un vecchio pc utilizzato dai ragazzi che si occupano dell’assistenza turistica. Non contenti hanno portato via anche una piccola cassettina di sicurezza blu ed un assegno, lasciando intatta la matrice. Magro il bottino: il computer era vecchio, donato da un residente alla sede della Pro Loco e la cassettina di sicurezza conteneva circa 8 euro. Più ingente il danno subìto dalla serratura della porta.