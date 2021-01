Controlli dei Carabinieri del Nas sulle vaccinazioni, nessuna irregolarità in Molise

CAMPOBASSO. Come in tutta Italia, anche in Molise controlli continui sulle procedure di vaccinazione anti-Covid da parte dei Carabinieri del Nas del nucleo antisofisticazioni e sanità di Campobasso.

Controlli dei 38 Gruppi dei Nuclei Antisofisticazione dei Carabinieri proseguono quotidianamente in tutti i punti vaccinali per verificare le modalità con le quali vengono conservate le dosi e per accertare che tutte le indicazioni per la somministrazione vengano rispettate.

Nel mirino dell’Arma soprattutto il rispetto delle liste da avviare alla vaccinazione. Diverse le irregolarità rilevate nel Paese, ma non in Molise.

Non c’è stata la segnalazione di alcuna irregolarità.