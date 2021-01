Clienti seduti ai tavolini fuori orario, arriva la volante del commissariato

TERMOLI. Il Governo, attraverso il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha annunciato ieri in Parlamento nuove misure restrittive per arginare una epidemia da Covid-19 in espansione ancora, purtroppo. Ma sembra che la gente capisca poco di quello che sta avvenendo. Nel tardo pomeriggio di ieri, ben oltre le 18.30, clienti sono stati sorpresi dalle forze dell’ordine ai tavolini del bar, comodamente seduti e incuranti che fosse scattata la serrata alle 18. A muoversi dopo alcune segnalazioni è stata la volante del commissariato di Polizia, che ha chiesto poi i documenti agli avventori fuori orario.