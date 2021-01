LARINO. Due donne al volante di due utilitarie coinvolte in uno scontro in basso Molise. Percorrevano la strada provinciale che da Larino conduce ai centri del fortore o sulla costa.

Per circostanze, rimesse ora al vaglio dei Carabinieri del radiomobile di Larino intervenuti sul posto, le due auto, una Alveo Hyundai e una Lancia Ypsilon, come detto condotte da due donne, una di Rotello e l’altra di Termoli, hanno impattato violentemente prima di terminare la corsa a bordo strada.

Danni ingenti ai due mezzi, le due donne stanno bene anche se si è reso necessario l’intervento del 118 e l’ausilio dei Vigili del Fuoco.

L’incidente è avvenuto in prossimità della rotonda della stazione di Ururi per cui, data la zona, sul posto sono intervenute altre gazzelle dell’Arma per regolare il traffico fino all’arrivo dei carri attrezzi che hanno rimosso le vetture.