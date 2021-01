Studentessa scivola mentre scende dall'autobus, trasportata al Pronto soccorso

TERMOLI. Infortunio a una studentessa di Torremaggiore, una 16enne che si stava recando a scuola a Termoli. Mentre stava scendendo dasll'autobus con cui era arrivata in città. La ragazza è stata soccorsa dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli giunti in ambulanza in prossimità dell'autobus dell'autolinea pugliese dell'Acapt, in piazza Giovanni Paolo II. La 16enne è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.