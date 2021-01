TERMOLI. Incidente stradale sulla statale 87 Sannitica in tarda mattinata oggi a Termoli, al km 220, quasi all'ingresso della città adriatica da Sud. Un Tir si è scontrato con una macchina, guidata da un 70enne, M. S. La vettura è stata trascinata per circa 200 metri. Sul posto il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato l'uomo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Intervenuti sia la Guardia di Finanza che la Polizia.