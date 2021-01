Scontro tra auto e furgone, intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri

PALATA. Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli per un incidente stradale avvenuto sulla SP 150, in territorio del comune di Palata. Il sinistro è avvenuto questo pomeriggio, giovedì 21 gennaio, alle ore 17.15 circa.

Nell’impatto sono stati coinvolti due veicoli: un furgone Fiat Ducato e una Panda 4x4. L'occupante della Fiat Panda, di Castelmauro, è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza i veicoli che, in seguito, sono stati rimossi con un carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Castelmauro che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.