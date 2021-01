TERMOLI. Si chiude la vicenda giudiziaria del dottor Vincenzo Bifernino, noto ginecologo dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Di ieri la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Campobasso. E' stata quindi riformata la Sentenza n. 123/2019 del Tribunale di Larino che lo riteneva colpevole per n. 2 dei 5 capi di imputazione per cui è stato incardinato il processo.

«Precisando i fatti, il dottor Vincenzo Bifernino era stato accusato di aver svolto attività medica libero-professionale di natura privatistica (benché gratuita) durante l'orario di servizio – precisa l’avvocato difensore, Annibale Ciarniello - nel corso del giudizio di primo grado si è dimostrato come per tutte le visite eseguite dal dottor Vincenzo Bifernino nel mese di marzo, aprile e maggio 2014 (oggetto delle intercettazioni ambientali) esistevano le corrispondenti ricevute fiscali e il regolamento aziendale Alpi, prodotto in atti, ha confermato esplicitamente la possibilità di eseguire visite mediche intramurarie anche durante l'orario di servizio e a condizione che la durata delle dette prestazioni venisse poi recuperata dal dipendente; cosa quest'ultima che è stata dimostrata con la produzione dei cartellini mensili di riferimento con i rispettivi orari.

Purtroppo l'interpretazione dei video è stata distruttiva, alterando, di fatto, il corso di tutta l’indagine anche per la mancata conoscenza delle dinamiche aziendali.

Chiusa l'istruttoria la pubblica accusa, resasi conto che non era ravvisabile alcuna condotta censurabile, chiedeva l'assoluzione, ma ciò nonostante il Tribunale di Larino riteneva di assolvere il dottor Bifernino solo su 3 dei 5 capi di imputazione mantenendo così in piedi il reato previsto e punito dagli artt. 640 comma 2 e 314 c.p, rispettivamente per truffa aggravata e peculato.

Ritenendo assolutamente non condivisibile la Sentenza di condanna è stato proposto appello alla stessa e la Corte di Appello, riconoscendo la liceità dell’operato di Bifernino ha assolto lo stesso anche dagli altri due capi di imputazione.

Viva soddisfazione del difensore ma soprattutto del dottor Vincenzo Bifernino (suocero dello stesso legale, ndr) che dopo oltre 40 anni di onorato servizio ha dovuto subire un processo e l'onta di finire sui giornali locali per fatti che poi sono risultati privi di rilevanza penale.

Resta purtroppo l'amarezza da parte del dottor Vincenzo Bifernino nell'aver assistito, durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado, all'attacco gratuito e nonostante la liceità dei suoi comportamenti messi nero su bianco sul regolamento aziendale Alpi, da parte di chi avrebbe dovuto difendere il dipendente vista la sua indiscussa disponibilità e messa a disposizione per l'azienda e per l'ospedale civile San Timoteo di Termoli».