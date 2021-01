Tentano di rubargli la Panda, commesso esce dal supermercato a fine turno e mette i ladri in fuga

TERMOLI. Non si può stare tranquilli. Altro che zone gialle, arancioni e rosse. Il ladro è sempre in agguato, anche se, per fortuna, a volte se ne va con le pive nel sacco e, soprattutto, a mani vuote.

E’ accaduto anche oggi a Termoli, dove all’ora di pranzo del penultimo sabato di gennaio, forse ipotizzando calma piatta all’orizzonte, due giovinastri hanno tentato di arpionare una Fiat Panda di colore grigio, utilitaria parcheggiata sul Secondo corso, in via Fratelli Brigida, in uno stallo bianco, dal proprietario che lavora nelle vicinanze.

Lo stesso, residente a Guglionesi, era appena uscito dal Tigre Amico dove è commesso, e ha subito scorso che qualcosa non andava per il verso giusto. Ma la sua uscita dal negozio ha rovinato i piani dei due malviventi, costretti a fuggire a gambe levate, per non finire nei guai.

Il proprietario che l’ha scampata bella ci ha così commentato il pericolo svanito, furto d’auto non a bersaglio: «Non posso stare mai tranquillo.... Gente occhi aperti! Maledetti ragazzacci… sperando di farvi rintracciare, così sono guai grossi...»