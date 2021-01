Mamma termolese con neonato hanno bisogno di voi, aiutiamoli!

TERMOLI. Famiglie allo stremo, le nuove povertà avanzano e colpiscono anche chi mette al mondo i figli. Periodo difficilissimo per sbarcare il lunario, quasi un anno di emergenza socio-economica e sanitaria scatenata dal Covid, che ha allargato la forbice delle disuguaglianze. L’altra emergenza è quella demografica, ma c’è chi sfida la natalità zero pur non avendo mezzi di sussistenza e allora sì che occorre fare leva sul buon cuore della gente.

Una famiglia termolese ha bisogno dell’aiuto della comunità, dopo la nascita di un bimbo.

Due donne si sono messe a disposizione e hanno stilato un elenco di beni e alimenti indispensabili per questi mesi iniziali di vita del neonato.

La madre del nascituro non riesce a provvedere per le condizioni di indigenza in cui si trova, compreso il pagamento dell’affitto, non solo per nutrimento e vestitini. Da qui scatta la corsa alla solidarietà, che viene lanciata oggi anche da Termolionline.

In prima linea Cleta (349.8391732) e Anna (333-1263069), a cui si aggiunge anche il nostro Michele Trombetta (338.4376782).

Contattandoli si può sapere cosa donare.

Lanciano un appello anche tramite il nostro giornale e i social per cercare di sensibilizzare l'animo sempre generoso dei termolesi, che quando sono chiamati a mostrare la loro generosità ,si sono sempre dimostrati pronti a prodigarsi.

Se c'è qualcuno che vuole partecipare a questa azione benefica può mettersi in contatto con i numeri indicati per sapere precisamente quello che occorre per questa famiglia.