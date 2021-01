Dramma in via Fortore, 59enne stroncato da un infarto mentre lavora con la ditta dei mobili

TERMOLI. Stroncato da un arresto cardiaco a 59 anni mentre è al lavoro con la ditta di mobili a Termoli, in via Fortore. E’ quanto avvenuto oggi pomeriggio alle 17.15. Vani i soccorsi, purtroppo. I medici del 118 intervenuti sul posto coi volontari della Misericordia hanno provato a rianimarlo col massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo era residente a Guardialfiera, sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Termoli.