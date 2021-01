PETACCIATO. Atti vandalici sulla spiaggia di Petacciato, lo denuncia la componente di un gruppo social: "PetacciatoAmoreMio".

«Siamo veramente circondati da vandali: questa mattina, mio marito, al mare con il cane, ha visto che una finestra del Cea era stata scardinata. Ha avvisato i Carabinieri. Il Centro di Educazione Ambientale - così come l'Osservatorio e il percorso in legno ( finanziati dalla Comunità Europea) - fa parte del patrimonio del nostro paese (magnifico il prato di silene gialle e fucsia: lo avete mai visto?) e, come tale, andrebbe tutelato.