Viola il coprifuoco, pregiudicato termolese sorpreso in auto a Vasto

TERMOLI. Nella settimana appena trascorsa, con il mirato obiettivo di rafforzare il controllo del territorio, la Squadra Volante del Commissariato di Vasto ha effettuato n. 73 controlli domiciliari, identificato n. 185 persone, controllato n. 75 veicoli e sanzionato n. 5 cittadini per aver violato la normativa anti-Covid (4 provenienti da fuori città ed 1 vastese).

In particolare, nella notte tra lunedì e martedì appena trascorsi, gli uomini della Polizia di Stato intercettavano alle ore 03.00 circa un’autovettura sospetta in questa via Santa Lucia con a bordo un lancianese incensurato e un pregiudicato termolese i quali, oltre a violare il c.d. coprifuoco previsto dalla normativa emergenziale emanata per prevenire il contagio dal Covid-19, non avevano ragione per essere in quel luogo, tra l’altro, nottetempo.

Per tale ragione, sono stati colpiti da una sanzione amministrativa pari a 533,00 euro (poiché la violazione della normativa di cui sopra è stata commessa a bordo di un’autovettura).