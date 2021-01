Muore a 31 anni all'ospedale di Foggia dopo intervento di riduzione dello stomaco

FOGGIA. Morire a 31 anni per un intervento di riduzione dello stomaco. E' stato l'atroce destino di una donna di San Severo. Decesso avvenuto al Policlinico riuniti di Foggia. I familiari della ragazza hanno presentato una denuncia e la Procura dauna ha sequestrato le cartelle cliniche, disponendo l'autopsia sulla salma della giovane. Il ricovero per l'intervento di "Sleeve Gastrectomy" è avvenuto nello scorso autunno, precisamente il 14 ottobre 2020. La 31enne non è più uscita dall'ospedale, dove è morta lo scorso 14 gennaio, esattamente 3 mesi dopo, tranne che per alcuni giorni a dicembre, dopo le dimissioni la paziente si è sentita male e venne di nuovo ricoverata, e risultò positiva anche al Covid.