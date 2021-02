Scontro tra auto e Tir sulla statale 16 al bivio di Ripalta, jeep resta incastrata

LESINA. Grave incidente stradale, questa mattina, lungo la Statale 16, dove all'altezza del Bivio di Ripalta, si è verificato un violento impatto tra un'autovettura e un autoarticolato.

Il fatto è successo poco dopo le 6.30, in agro di Lesina. La dinamica dell'accaduto è all'attenzione della Polizia stradale del distaccamento di Cerignola, intervenuta sul posto. Nell'impatto, l'auto - una Jeep che viaggiava in direzione Termoli - si è 'incastrata' sotto la pancia dell'autoarticolato che, provenendo dal vicino casello autostradale, si stava immettendo sulla statale.

Ferito in modo grave il conducente dell'auto: avrebbe riportato fratture e un trauma cranico, ferite per le quali è stato necessario l'intervento dell’elisoccorso che ne ha disposto il trasferimento immediato a Casa Sollievo della Sofferenza. Al momento non sono note le sue condizioni. Insieme agli uomini della PolStrada, incaricati dei rilievi del caso, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza della zona.