Picchia la compagna e reagisce agli agenti, denunciato il 40enne

TERMOLI. E’ finita con una denuncia per diversi reati, la condotta poco accorta del 40enne (classe 1981) che domenica nella tarda mattinata ha costretto gli agenti della volante a recarsi sul lungomare Nord Cristoforo Colombo. Attimi concitati, poco prima dell’ora di pranzo. Il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli e la volante del commissariato di Polizia di Termoli erano intervenuti sul lungomare Cristoforo Colombo, dove c’era stata una violenta lite in una coppia, con lui che ha picchiato la sua donna, una 43enne di Roma. La compagna è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, mentre il ragazzo fu portato in commissariato. Il 40enne è stato denunciato per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale e lesioni volontarie alla donna.