Droga e armi in casa, arresti convalidati: obbigo di dimora e domiciliari ai due giovani

LARINO. Udienza di convalida venerdì scorso per i due giovani arrestati dall’Arma una settimana fa a seguito del ritrovamento di armi e droga nelle abitazioni. Per il ragazzo originario di Montenero di Bisaccia, difeso dall'avvocato Rolando Santagata, il gip Vecchi ha disposto l’obbligo di dimora, mentre l’altro indagati, di origini albanesi, e che al momento dell'arresto ha tentato la fuga, è stata disposta la misura più coercitiva degli arresti domiciliari in Montenero di Bisaccia. Inoltre i Carabinieri hanno rinvenuto anche la cocaina.