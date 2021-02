Cadono dallo scooter in via Catania, due 15enni all'ospedale: uno sarà operato

TERMOLI. Incidente stradale nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.45, in via Catania a Termoli. Uno scooter con due 15enni in sella è caduto rovinosamente e l’impatto col suolo ha causato ferite significative per uno degli adolescenti, trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo dal 118 Molise, intervenuto sul posto con le ambulanze e gli operatori della Misericordia di Termoli giunti con due mezzi dalle postazioni di Termoli e Montenero di Bisaccia. Rilievo del sinistro affidati alla pattuglia della Polizia municipale. Al Pronto soccorso trasferito anche l’altro 15enne, che non ha subito lesioni serie. Il 15enne più grave sarà operato a causa di una profonda ferita al collo.