CAMPOBASSO. Sono tre le persone arrestate nel corso del blitz della Squadra Mobile di Campobasso tra Campomarino e Sant’Elia a Pianisi «perché in concorso tra loro e con altri soggetti, al fine di trarne profitto consistente nell’indebita corresponsione in favore di uno degli indagati da parte della vittima della somma totale di 100mila euro pretesi quali crediti in realtà inesigibili, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso mettevano in essere esplicite richieste con minacce di gravi ritorsioni ai danni di un imprenditore molisano avvalendosi del metodo mafioso», come illustrato durante la conferenza stampa di questa mattina, giovedì 4 febbraio.

Le indagini degli inquirenti sono iniziate lo scorso anno quando l’imprenditore molisano sarebbe stato raggiunto, dapprima al citofono e poi di persona, dagli arrestati. Il 22 dicembre, per l’esattezza, la prima citofonata alla vittima: «Siamo amici di Napoli. Perché dobbiamo risolvere la questione. Ci devi dare dei soldi. Vedi che ora sappiamo dove abiti».

Lo stesso giorno, alle 12.28, la telefonata da una cabina pubblica di Campomarino: «Allora, senti, al nostro parente non lo chiamare, portagli solo i soldi ok? Sappiamo dove abiti, ci vediamo sotto casa tua se non gli porti i soldi».

Qualche giorno più tardi, il 28 dicembre, il terzo tentativo di estorcere denaro, con il terzetto che si è incontrato presso un distributore di Campomarino per telefonare nuovamente alla vittima: «Noi da te vogliamo solo i soldi nostri e basta, non vogliamo niente di più. I soldi nostri ce li devi dare, ci devi dare 100.000 euro. Noi non minacciamo, noi facciamo direttamente, noi agiamo direttamente. Vi conosciamo bene perché abbiamo preso tutte le informazioni. Sappiamo pure quanti peli tenete addosso!».

Il piano prosegue ancora e il 30 gennaio c’è l’incontro tra la vittima ed il mandante. Per fortuna l’esito delle indagini è andato a buon fine e si è concluso con la richiesta della procura della repubblica al Gip presso il tribunale di Campobasso che ha emesso n. 3 misure cautelari personali eseguite questa mattina di cui 2 arresti in carcere ed uno ai domiciliari.

I soggetti coinvolti sono D.V.T. di anni 48 originario di Sant’Elia a Pianisi agli Arresti Domiciliari, M.V. di anni 49 pluripregiudicato per varie tipologie di reati anche specifici finito in carcere e A.F. di anni 49 pluripregiudicato campano affiliato a clan camorristici di Secondigliano e dei Di Lauro finito in carcere.