Si fingono funzionari Enel, ma la vittima non ci casca: allarme al Borgo Antico

TERMOLI. Tornano le visite porta a porta che generano confusione negli utenti: a discapito della pandemia in corso e della crisi che ha colpito le famiglie, i truffatori sono nuovamente in movimento alla ricerca di ignare vittime a cui carpire dati sensibili e proporre contratti con altre società di fornitura di luce e gas.

Protagonista del tentativo, suo malgrado, e fortunatamente fallito, è una residente del Borgo Antico, zona Cattedrale, che nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 febbraio, ha sentito suonare alla sua porta da due giovani che si sono spacciati per addetti Enel. La donna, che vive sola, non ha però aperto il portone, ma ha chiesto chi avesse suonato e cosa volesse. Dopo aver ascoltato la risposta, si è rifiutata di aprire e li ha mandati via.

Non contenti, i due giovani, che da alcune segnalazioni si sarebbero aggirati tra le viuzze del Borgo Antico senza indossare le protezioni, hanno bussato ad un altro portone poco più avanti: anche in questo caso senza buon esito grazie all’avviso partito dalla prima signora a cui hanno bussato che, per puro caso, è anche parente della seconda famiglia.

I due tentativi non sono dunque andati a buon fine. La cosa che ci fa piacere è che in questa occasione, recependo i consigli che le Forze dell’Ordine e la redazione di Termolionline spesso dispensano, hanno saputo "resistere".

Da un ulteriore controllo, verifichiamo che si tratta di procacciatori di altre società di erogazione dell'energia elettrica. Ma perché non dirlo e agire nell'ambiguità?