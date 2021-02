Mezzo chilo di droga tra cocaina e hashish, due ragazzi arrestati dai Baschi verdi

TERMOLI. Mezzo chilo di droga in macchina, 400 grammi di hashish e 100 di cocaina. Quanto basta per finire seriamente nei guai. Due ragazzi, uno con precedenti specifici, sono stati fermati e portati in caserma nella serata di ieri a Termoli, dai Baschi verdi della Guardia di Finanza. Transitavano in zona rossa con l’autovettura di proprietà di uno di loro sulla statale 16, con le restrizioni in vigore facile che si possa essere sottoposti a un controllo e così è stato. Immediatamente, oltre al fermo, sono scattate le perquisizioni domiciliari a casa di entrambi. I due sono stati arrestati e ristretti ai domiciliari, sono difesi dall'avvocato Ruggiero Romanazzi. Vedremo nelle prossime ore le decisioni su eventuali misure cautelari che verranno disposte dal gip del Tribunale di Larino del corso dell'udienza di convalida,