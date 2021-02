TERMOLI. La Polizia di Stato di Termoli ha sanzionato 20 persone per la violazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 4 del DPCM del 14 gennaio 2021, in materia di divieto di spostamento tra regioni.

Personale della Volante e dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Termoli, nel corso di specifici servizi, volti a contrastare le violazioni della normativa vigente in materia di contrasto al Covid-19, predisposti dal questore Giancarlo Conticchio, in data 16.1.2021, è intervenuto in via dell’Airone, poiché era stata notata la presenza di diverse persone intente ad assistere a una gara motociclistica. Sul posto gli operatori procedevano ad identificare venti persone, tutte provenienti da regioni limitrofe.

A seguito di tale accertamento, sono state tutte sanzionate ex art. 4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.5.2020 n. 35 del 14 gennaio 2021.