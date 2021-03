Inseguimento con sparatoria a Petacciato, uno degli agenti rinviati a giudizio

PETACCIATO. Rinvio a giudizio, con udienza fissata al 3 giugno per uno due agenti in servizio al commissariato di Vasto e una decisione sulla richiesta di archiviazione su cui il Gup di Larino Rosaria Vecchi deciderà il prossimo 26 aprile. Questa la decisione del Giudice delle udienze preliminari, sulla base delle richieste avanzate dalla Procura, con la dottoressa Isabella Ginefra. Nella serata del 7 febbraio 2019, un inseguimento alla vettura usata dai rapinatori di Sarni Oro, finì in un pasticcio, diciamo, con colpi esplosi contro un veicolo sbagliato, due cittadini impauriti e la zona di Petacciato scalo in subbuglio.

I fatti: il tempo di portare l’Audi dei rapinatori sull'Adriatica dopo il colpo al Sarni Oro del centro commerciale Insieme e da Vasto è partito l’inseguimento di una volante del commissariato che dopo poco ha travalicato i confini molisani, qui, poco prima di Petacciato, l'auto civetta ha perso di vista i malviventi e poco dopo hanno individuato una vettura pressoché identica, ma con due giovani soltanto nell’abitacolo, che vista la situazione non hanno deciso di fermarsi e chiarire la circostanza, preferendo fuggire, ne è nato un inseguimento con sparatoria in via Mediterraneo, sempre nei pressi della statale 16, con colpi esplosi contro pneumatici e un finestrino.

Di supporto sono intervenute due pattuglie della Stradale di Termoli. L'Audi sbagliata è stata fermata con uno speronamento, azione che si è comunque conclusa con un accertamento presso la caserma dei Carabinieri, il primo comando a portata di mano. Nelle ore successive, un'auto civetta del commissariato di Polizia di Vasto, una pistola e una macchina, l'Audi dei due residenti, sequestrati e il fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Larino. I legali dei due residenti sono Alberto Di Vito e Diego Sabatino. Per l'agente di cui è stato disposto il rinvio a giudizio sono contestate le ipotesi di reato di uso illegittimo delle armi e lesioni.