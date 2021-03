Fanno saltare per aria il postamat a Chieuti, botto assordamente sentito dalla popolazione

CHIEUTI. Criminalità in azione anche nella vicina Chieuti, alle 2 un ordigno è stato fatto esplodere al postamat della città dell'alta Puglia, in via Mazzini. Lo sportello Atm è stato sventrato e la deflagrazione ha causato danni ingenti anche ai locali dell'agenzia.

Un botto assordante, nitidamente avvertito da tutta la popolazione. I banditi sono riusciti a mettere le mani sulle banconote custodite all'interno, ma non è stato ancora quantificato il bottino trafugato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno compiuto i rilievi e ora si vagliano eventuali immagini di video-sorveglianza della zona. Il sindaco Diego Iacono ha espresso la sua amarezza ai colleghi di FoggiaToday.it, poiché era l'unico postamat del paese e ora i residenti, in una fase così delicata, ne rimarranno senza a lungo, provocando un danno sociale alla comunità.