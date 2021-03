Scontro auto-furgone sulla Statale 16, ferita una donna

SAN SALVO MARINA. Violento scontro questa mattina, intorno alle 7, sulla Statale 16 al confine tra Abruzzo e Molise. E' accaduto a poche centinaia di metri dallo svincolo per il centro commerciale Costaverde.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti un furgone e una vettura. Ad avere la peggio la donna al volante dell'auto, un'Audi, che ha riportato la frattura di alcune costole. Quest'ultima è stata trasporta in ospedale per gli accertamenti del caso dai sanitari giunti sul posto. Per aiutarla ad uscire dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Vasto.