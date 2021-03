Frode fiscale da 6 milioni di euro nel commercio degli autoveicoli

CAMPOBASSO. I finanzieri della compagnia della Guardia di finanza di Campobasso, all’esito di accertamenti economico-finanziari, hanno scoperto una frode fiscale, con sommerso d’azienda, per 6 milioni di euro.

L’attività si inserisce nell’ambito dei piani operativi del corpo, sottesi al contrasto alle frodi fiscali e ai traffici illeciti, anche in tempi di Covid-19. Più in particolare, al centro degli accertamenti un’azienda operante nel settore del commercio di autoveicoli ed ingenti ricavi sottratti al fisco. Il contrasto ai traffici illeciti e alle frodi fiscali, con i conseguenti risvolti economico-finanziari, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti maturati in capo a chi pone in essere comportamenti illegali, si conferma obiettivo della mission istituzionale della Guardia di finanza.