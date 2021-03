VASTO. Un rogo improvviso ha coinvolto un camion la scorsa notte sull'A14. Il mezzo che era in marcia, tra Lanciano e Vasto Nord, è stato avvolto dalle fiamme intorno alla mezzanotte.

Sul posto sono tempestivametne intervenuti i Vigili del fuoco di Vasto che hanno domato le fiamme dopo circa 4 ore di lavoro. Il tir, che trasportava pannelli di truciolato, è andato in gran parte distrutto. In particolare nella zona della motrice, da dove si è originato il rogo.

Fortunatamente è rimasto illeso il conducente e che ha subito allerato i soccorsi. Oltre agli uomoni del distaccamento di via Madonna dell'Asilo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Vasto sud e gli operai di Autostrade per l'Italia per ripristinare il manto stradale danneggiato dalla presenza di detriti post incendio.

Come riporta l'Ansa anche un altro mezzo è andato in fiamme sull' A14: "Disagi in autostrada A14 nei pressi del viadotto Cerrano a causa dell'incendio di un mezzo pesante avvenuto alle 4.15. Per consentire i soccorsi e l'intervento dei Vigili del fuoco per domare le fiamme è stato chiuso prima il tratto di autostrada in direzione sud tra i caselli di Atri-Pineto e Pescara Nord, poi alle 9, per favorire il decongestionamento della viabilità, è stato esteso fino a Roseto degli Abruzzi il tratto temporaneamente chiuso.

In seguito alla chiusura i mezzi sono stati deviati sulla statale 16 Adriatica dove si sono creati ingorghi e code. Intorno alle 10, all'interno del tratto chiuso, si registravano 3 km di coda in direzione sud; 1 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Roseto. La situazione dovrebbe migliorare appena saranno ultimate le operazioni di rimozione del mezzo pesante e verrà riaperto il tratto. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale di Pescara Nord e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Agli utenti diretti verso Bari, dopo l'uscita a Roseto, si consiglia di prendere la Ss 16 per poi rientrare in autostrada a Pescara Nord".