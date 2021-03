Vigili urbani e 118 soccorrono donna durante il maltempo di ieri sul lungomare Nord

TERMOLI. Vigili urbani e 118 coi volontari della Misericordia di Termoli impegnati ieri sera a soccorrere una ragazza di nazionalità romena e residente a San Giovanni in Galdo, trovata mentre stava camminando sul lungomare Nord, vicino al Sinarca, con un trolley, sotto al diluvio. La segnalazione è stata data da alcuni automobilisti in transito. La donna, che è apparsa in stato confusionale, è stata trasportata con l'ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.