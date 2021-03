TERMOLI. «Da lunedì 15 marzo scorso Angelo De Matteis si è allontanato da casa e non si hanno più notizie, indossa come da foto un giubbino beige e ha con sé uno zaino grigio e nero. Le sue condizioni di salute destano preoccupazione. L'ultima volta, ieri, è stato avvistato sul lungomare tra Termoli e la Marina di Petacciato, ma probabilmente si è spostato con mezzi pubblici in direzione Roma. Chiunque lo avesse avvistato o lo avvistasse può gentilmente darne avviso, chiamando uno dei seguenti numeri: 348.5794409-340.9069619. Si prega di darne massima diffusione e collaborazione, vista la particolare gravità della situazione».

Abbiamo ricevuto questo messaggio da Castelpagano, località della provincia di Benevento. Genitori e amici sono davvero allarmati per la sorte di Angelo, un 30enne di cui non si hanno più notizie da 4 giorni. Tre assistenti sociali della zona sannita si sono mossi e sono venuti in città, acquisendo le informazioni che poi sono state utilizzate nella locandina diffusa anche via social.

Condividiamo questo appello, nella speranza che il ragazzo possa tornare a casa al più presto e in buona salute. Angelo ha lasciato il proprio cellulare a casa e sulla costa molisana dovrebbe essere arrivato attraverso mezzi pubblico o semplici passaggi in macchina. La preoccupazione della famiglia, viste le condizioni del giovane, sono riferite anche all’ipotesi di motivi di richiamo pericolosi nella capitale, dove in precedenza si era recato, tanto che nell’ultimo periodo aveva ribadito di volersi rifare una vita nuova.